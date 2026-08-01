Ode dneška začne fungovat nová státní agentura CzechBusiness, která sloučí dosavadní služby agentur CzechTrade a CzechInvest s cílem zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Prvním krokem bude propojení zahraničních sítí obou agentur a jejich zázemí, úplné sloučení má být hotové k 1. lednu příštího roku. Novou agenturu by měl vést dosavadní šéf CzechTrade Rudolf Klepáček.
CzechBusiness bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) podporovat české firmy v exportu, shánění zahraničních investic a přispěje k rozvoji českých start-upů. Havlíček si od sloučení slibuje větší úspory státních financí, jejichž výši ale neuvedl. Zástupci podnikatelů a obchodníků ocenili, že služby na podporu českého byznysu budou na jednom místě, což podle nich odstraní přebytečnou administrativu a často duplicitní agendu obou agentur. Skutečný přínos ale podle nich ukáže až praxe.
Proces sloučení má být postupný. Od 1. září se budou pod novou agenturu pozvolna převádět první agendy, jde především o zahraniční sítě, marketing a komunikaci. Další agendy budou sjednoceny v následujících měsících.
Osm let čekání končí, agentury CzechTrade a CzechInvest se za pár dní spojí
Vládní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která fungovala od listopadu 1992, měla dosud na starosti lákání zahraničních investorů do ČR či pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Agentura CzechTrade, která byla vytvořena v květnu 1997, pomáhala českým firmám pronikat na zahraniční trhy.
Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest plánoval už v roce 2007 tehdejší ministr průmyslu Martin Říman (ODS). Havlíček, který vedl ministerstvo průmyslu a obchodu i v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO) v letech 2019 až 2021, prosadil v roce 2020 sestěhování agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism do jedné státní budovy. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tento týden řekl, že do budoucna by dávalo smysl začlenit do CzechBusiness i agenturu CzechTourism, jejíž ředitel František Reismüller rezignoval a ve funkci končí ke konci srpna.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit