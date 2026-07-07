Americký podnikatel a miliardář Michael Saylor přetvořil během několika let svou společnost MicroStrategy ze softwarové firmy v největší korporátní trezor na bitcoin na světě. Aktuálně je v něm uzamčeno 843 tisíc bitcoinů v hodnotě 53,7 miliardy dolarů. Saylor ještě loni opakoval, že bitcoin je potřeba nakupovat za každou cenu a nikdy neprodávat. Jenže časy se mění. Bitcoin ztratil od svého loňského maxima zhruba polovinu hodnoty a MicroStrategy, která se loni rebrandovala na Strategy, najednou potřebuje dolary.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak velké množství bitcoinu Saylorova Strategy prodala.
  • Proč k tomu přistoupila.
  • Jakou to má souvislost s výplatou dividend.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.