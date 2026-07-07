Americký podnikatel a miliardář Michael Saylor přetvořil během několika let svou společnost MicroStrategy ze softwarové firmy v největší korporátní trezor na bitcoin na světě. Aktuálně je v něm uzamčeno 843 tisíc bitcoinů v hodnotě 53,7 miliardy dolarů. Saylor ještě loni opakoval, že bitcoin je potřeba nakupovat za každou cenu a nikdy neprodávat. Jenže časy se mění. Bitcoin ztratil od svého loňského maxima zhruba polovinu hodnoty a MicroStrategy, která se loni rebrandovala na Strategy, najednou potřebuje dolary.
Co se dočtete dál
- Jak velké množství bitcoinu Saylorova Strategy prodala.
- Proč k tomu přistoupila.
- Jakou to má souvislost s výplatou dividend.
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