O udržitelnosti byznys modelu firmy Strategy, která je největším institucionálním držitelem bitcoinu na světě, panují stále větší pochybnosti. Zvlášť když nejznámější kryptoměna od loňského podzimu ztratila zhruba polovinu hodnoty. Zakladatel Strategy Michael Saylor ještě v květnu nakupoval bitcoiny za miliardy dolarů týdně, v červnu už to byly jen desítky milionů. Jeden z důležitých generátorů příjmů se totiž zastavil.
Co se dočtete dál
- Na jakém principu „bitcoinový spořák“ funguje
- Proč může mít Strategy problémy a jak dlouho je ještě její model udržitelný
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