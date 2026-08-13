Rozhodnuto. Po dvou měsících spekulací je už jasné, kdo postaví novou čtvrť pro 25 tisíc lidí v pražské části Bubny-Zátory. O nejlukrativnější brownfield v širším centru Prahy měla zájem prakticky kompletní byznysová špička v Česku. Avšak od začátku se krystalizovali největší favorité, o kterých HN už před časem informovaly.
Realitní magnát Radovan Vítek v červnu oznámil, že trofejní území oddělující Holešovice a Letnou prodal kyperské společnosti Kipekee Investments ze struktur skupiny J&T. Za ni vystupuje její významný představitel Dušan Palcr. Ten ale od začátku dával najevo, že pro rozvoj území bude hledat jednoho či více partnerů. Nyní je hledání u konce, sestava tuzemských miliardářů ve čtvrtek odpoledne oznámila dotažení dohody.
Co se dočtete dál
- Jaké bude rozložení sil v Bubnech.
- Kdo zakládá úplně novou investiční skupinu.
- Co na území vznikne a kdy.
- Jaká může být cena budoucí výstavby.
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