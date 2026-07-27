Ceny bytů v Praze nebo Brně začínají růst do výšin, která začíná děsit i developery. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že podobně dramatické zdražování může dospět do bodu, kdy se trh otřese a ceny spadnou o desítky procent. „Pořád si říkáme, kde tomu bude konec. Ve Švédsku nebo Finsku ceny po určité době klesly zhruba o dvacet procent. V Japonsku po splasknutí realitní bubliny spadly o sedmdesát až osmdesát procent,“ popisuje generální ředitel developerské skupiny UDI Group Jan Chromeček.
I kvůli obavám z podobných scénářů firma proto přesunuje stále větší část svého byznysu do zahraničí, aby podnikání diverzifikovala. Už dnes staví v Polsku, Maďarsku, Srbsku a dokonce v Panamě nebo Kostarice, poohlíží se také po německém či irském trhu. Může růst cen nových bytů u nás přibrzdit příští stavební legislativa, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb? V hodnocení stavebního zákona je Chromeček opatrný. Důležitější než stavební zákon podle něj je předvídatelnost systému. „Nejde o to, jestli bude řízení o měsíc kratší nebo delší, důležité je, aby bylo čitelné,“ vysvětluje.
Poslanci v červenci schválili novelu stavebního zákona. Po třech letech tak přichází další obrovská změna ve stavební legislativě. Nicméně zároveň se stále vedou spory, jak moc se nepovedla ta předchozí. Jak z vašich zkušeností z praxe funguje stavební řízení dnes? Bylo nutné všechno zase překopat?
Myšlenka byla dobrá, digitalizace je správná cesta. V řadě dalších zemí, kde působíme, funguje elektronické stavební řízení velmi dobře. U nás se ale začátek nepovedl. Tím, že systém nefungoval, spousta úředníků se vyděsila a odešla. Výrazně se oslabila kapacita stavebních úřadů a celý proces se zpomalil. To, co mělo povolování urychlit, mělo nakonec opačný efekt.
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