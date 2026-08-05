Partners Banka bude vůbec prvním finančním domem v Česku, který nabídne svým klientům možnost nakupovat a prodávat bitcoin přímo ve své mobilní aplikaci. Její klienti budou moci s bitcoinem nakládat bez nutnosti registrace na externích burzách, využívání dalších aplikací nebo správy soukromých klíčů a přístupových kódů. Nákup by měl probíhat na několik kliknutí s tím, že peníze se klientovi strhnou přímo z běžného účtu.
Co se dočtete dál
- Jaké se s nákupem a prodejem bitcoinu pojí poplatky.
- Jaké jsou minimální a maximální finanční limity pro nákup či prodej bitcoinu v rámci bankovní aplikace.
- S jakou českou kryptosměnárnou se banka spojila.
- Jaký maximální podíl v investičním portfoliu by měl podle šéfa banky Petra Borkovce bitcoin ideálně tvořit.
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