Partners Banka bude vůbec prvním finančním domem v Česku, který nabídne svým klientům možnost nakupovat a prodávat bitcoin přímo ve své mobilní aplikaci. Její klienti budou moci s bitcoinem nakládat bez nutnosti registrace na externích burzách, využívání dalších aplikací nebo správy soukromých klíčů a přístupových kódů. Nákup by měl probíhat na několik kliknutí s tím, že peníze se klientovi strhnou přímo z běžného účtu.

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Co se dočtete dál

  • Jaké se s nákupem a prodejem bitcoinu pojí poplatky.
  • Jaké jsou minimální a maximální finanční limity pro nákup či prodej bitcoinu v rámci bankovní aplikace.
  • S jakou českou kryptosměnárnou se banka spojila.
  • Jaký maximální podíl v investičním portfoliu by měl podle šéfa banky Petra Borkovce bitcoin ideálně tvořit.