Italské bankovní skupině UniCredit klesl za duben až červen čistý zisk meziročně o 13,1 procenta na 2,9 miliardy eur (70,2 miliardy korun), výsledky však překonaly očekávání analytiků. Banka současně v tiskové zprávě mírně zvýšila celoroční výhled zisku.
Analytici očekávali zisk 2,8 miliardy eur. Výnosy pak stouply o 6,6 procenta na 6,5 miliardy eur, hlavně díky růstu výnosů z poplatků.
UniCredit už téměř dva roky usiluje o převzetí německé Commerzbank, narazila však na odpor banky i německé vlády. V květnu předložila nabídku na převzetí za 38,6 miliardy eur, kterou ředitelka Commerzbank Bettina Orloppová označila za nízkou.
UniCredit zrušila plánovaný odkup akcií za 4,75 miliardy eur, který předtím pozastavila do vyjasnění výsledků nabídky na Commerzbank. Dodala, že investice do německé banky jí vynese zhruba 15 procent, což je více, než by získala odkupem vlastních akcií.
Za celý rok UniCredit očekává růst zisku na výrazně více než 11 miliard eur. Doposud uváděla, že zisk bude nejméně 11 miliard eur. V roce 2028 by pak zisk měl stoupnout výrazně nad 13 miliard eur.
UniCredit do začátku července získala z dobrovolné nabídky na převzetí 17,6 procenta akcií Commerzbank. Spolu s dříve vlastněným podílem tak vlastní více než 44 procent Commerzbank a prostřednictvím opčních smluv má zajištěn přístup k dalším akciím, které jí umožňují zvýšit podíl téměř na 48 procent. To by jí výrazně přiblížilo získání faktické kontroly nad německou bankou.
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Generální ředitel italské banky Andrea Orcel uvedl, že chce jednat s německou vládou a zástupci zaměstnanců Commerzbank o převzetí. To by podle banky mohlo být dokončeno už ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, pokud získá souhlas regulátorů včetně Evropské centrální banky (ECB). UniCredit má pak v úmyslu co nejdříve zahájit realizaci své strategie pro Commerzbank a v případě potřeby je také připravena svolat mimořádnou valnou hromadu.
Na českém trhu začal v listopadu 2007 fungovat finanční ústav UniCredit Bank, jenž vznikl integrací HVB Bank a Živnostenské banky. Současná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů. V prvním letošním pololetí vykázala čistý zisk 261 milionů eur (zhruba 6,3 miliardy korun), což byl meziroční nárůst o 8,8 procenta.
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