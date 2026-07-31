Zbrojař Michal Strnad letos získal z prodeje 15 procent akcií skupiny CSG přes burzu v Amsterdamu celkem 3,8 miliardy eur, tedy asi 92 miliard korun. Část peněz šla na snížení zadlužení CSG, zbytek ale zůstal „ve vzduchu“.
Přes Strnadem 12. března vytvořenou investiční společnost Lumina Crown teď zhruba čtvrtina z těchto peněz míří do nákupu 14 procent italského výrobce prémiových pneumatik Pirelli. Ten je proslavený i svým každoročním kalendářem aktů.
Potvrdily se tak spekulace ze začátku července, se kterými přišly italský deník Corriere della Sera a agentury Bloomberg.
Co se dočtete dál
- Proč je Strnadův vstup do Pirelli výhodný pro italské i čínské akcionáře.
- Jakým typem investora Strnad v Pirelli bude.
- Jaké jsou výsledky Pirelli a na čem výrobce pneumatik vydělává.
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