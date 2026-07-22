Kouzlo evropských zbrojařů pro investory očividně vyprchalo. Zatímco v předchozích letech jejich akcie rostly o stovky procent, letos píší úplně jiný příběh. Proměnu nálady investorů pocítila i zbrojařská skupina CSG, která od velkolepého vstupu na burzu ztratila přes polovinu tržní hodnoty. Negativní sentiment ve zbrojařském sektoru se ale podle analytiků může brzy obrátit a akcie zbrojařů by měly opět zamířit vzhůru.
Co se dočtete dál
- Proč mohou akcie zbrojařů opět začít růst.
- Jaké akcie doporučují k nákupu a proč.
- Co bude s akciemi CSG a co se musí stát, aby opět rostly.
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