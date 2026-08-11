Umělá inteligence patří od roku 2023 mezi to nejzásadnější, co hýbe trhy. Není to ale jen o firmách, které budují datová centra nebo trénují vlastní AI modely. Postupně se investiční příběh ovlivněný AI rozšířil do dalších sektorů. Stačí se podívat na nejvýkonnější akcie v indexu S&P 500 – vévodí mu výrobci paměťových čipů, po kterých je obrovská poptávka.
Dalším ze sektorů, kde se odehrává odlišná verze stejného příběhu, je energetika. I zde jsou firmy, jejichž akcie vyletěly o stovky procent. Stále se tu však podle analytiků skrývají opomenuté příležitosti, jejichž chvíle by mohla díky pokračujícímu AI boomu teprve přijít.
Co se dočtete dál
- Jaké dopady má AI na spotřebu energie a energetický sektor.
- Jaké firmy z toho těží a co to znamená pro investory.
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