Vedle air show v Paříži, s níž se každoročně střídá, je přehlídka v anglickém Farnborough největším setkáním leteckého byznysu na světě. Oběma evropským akcím v posledních letech výrazně konkuruje přehlídka v Dubaji a pro „malý“ letecký průmysl je hlavním místem veletrh v Oshkoshi ve Spojených státech, jenž probíhal ve stejném týdnu jako Farnborough.

Přesto air show ve Velké Británii, kde bylo letos kolem 1600 vystavovatelů, včetně firem z Česka, stojí za pozornost. HN shrnují důvody proč.

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Co se dočtete dál

  • Jaké zbrojní trendy byly vidět na air show ve Farnborough?
  • Jak dopadl souboj Boeingu a Airbusu a co ovlivňuje poptávku po letadlech?
  • Jaká byla česká účast na Farnborough?

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