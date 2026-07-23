Vedle air show v Paříži, s níž se každoročně střídá, je přehlídka v anglickém Farnborough největším setkáním leteckého byznysu na světě. Oběma evropským akcím v posledních letech výrazně konkuruje přehlídka v Dubaji a pro „malý“ letecký průmysl je hlavním místem veletrh v Oshkoshi ve Spojených státech, jenž probíhal ve stejném týdnu jako Farnborough.
Přesto air show ve Velké Británii, kde bylo letos kolem 1600 vystavovatelů, včetně firem z Česka, stojí za pozornost. HN shrnují důvody proč.
Co se dočtete dál
- Jaké zbrojní trendy byly vidět na air show ve Farnborough?
- Jak dopadl souboj Boeingu a Airbusu a co ovlivňuje poptávku po letadlech?
- Jaká byla česká účast na Farnborough?
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