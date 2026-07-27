V tichosti a bez velkých fanfár začal tento týden obří experiment v praxi – vojensky bychom řekli průzkum bojem – v evropské digitální ekonomice. Výrobce letadel Airbus začal migrovat svá klíčová data ze serverů americké společnosti Amazon na servery evropské (francouzské) společnosti Scaleway.
Bude to velká akce, v první fázi, která potrvá do roku 2028, se přesune zhruba 70 kritických aplikací a hotovo má být během dalších pěti až šesti let. Důvodů k tak radikálnímu kroku je několik. Kromě francouzské hrdosti, která se přenáší i do digitálního světa, je to konkurenceschopná nabídka evropské firmy vůči americkým „hyperscalerům“ a data pod evropskou kontrolou mimo dosah cizích zákonů.
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