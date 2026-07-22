Souboj dvou hlavních výrobců dopravních letadel, evropského Airbusu a amerického Boeingu, dostal na britské air show ve Farnborough nový rozměr. Boeing, který v posledních letech oproti Airbusu ztrácí, chce zpochybnit úvěr ve výši tří miliard eur (asi 73 miliard korun), jenž Airbusu poskytla 29. června Evropská investiční banka (EIB). Je to největší korporátní půjčka, kterou banka nějaké firmě dala.

Boeing dává do souvislosti oznámení EIB o balíčku úvěrů Airbusu do roku 2030 a nedávné oznámení šéfa Airbusu Guillauma Fauryho o tom, že evropský výrobce chystá vývoj nástupce úspěšného dopravního letounu Airbus A320neo. Faury před začátkem airshow ve Farnborough v rozhovoru pro časopis Aviation Week mluvil o novém letadle v roce 2030 s interním kódovým označení „eAction“.

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