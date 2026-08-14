Před deseti lety evropští a američtí výrobci aut nebrali čínské elektromobily moc vážně. Dnes jsou značky z Číny dominantní na trzích v Asii, Africe nebo v Jižní Americe. A ukrajují si významný podíl i v Evropě. Toho by jednou rád docílil také čínský státní podnik Comac (Commercial Aircraft Corporation of China). V Šanghaji sídlící firma, která vznikla v roce 2008, je jediný koncern na světě, která má šanci ohrozit světový duopol evropského Airbusu a amerického Boeingu v civilních dopravních letadlech.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou silné a slabé stránky Comacu.
- Proč je pro Comac důležitý komerční let do Mongolska.
- Vůči komu chce Comac také uspět.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.