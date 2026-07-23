Jedna z nejzajímavějších českých firem obranného průmyslu sídlí v průmyslové zóně Starého Města u Uherského Hradiště. Sestavování jejího klíčového výrobku je možné pozorovat zvenčí skrz prosklenou stěnu dílny vedle recepce moderního sídla. Dámy v modro-oranžových tričkách společnosti Ray Service se dívají do pracovních návodů v tabletech a na dřevěných stolech kompletují „chytré kabely“ a další elektroniku – například pro vojáky uzpůsobené ovládací panely s počítači.
Tuhle chytrou a odolnou elektroniku je pak možné najít prakticky ve všem, co je vyrobeno ve střední Evropě a jezdí, střílí, popřípadě létá. Jsou jí vybavena německá obrněná vozidla Boxer nebo Lynx, české raketomety Vampir, budou ji mít nová bojová vozidla pěchoty české armády CV90. Používají ji letadla Airbusu i Boeingu a dostane se i do bitevníků páté generace F-35 nebo evropských systémů protivzdušné obrany či raket.
Co se dočtete dál
- Co čeká zbrojaře v příštích letech.
- Jak využít AI k řízení firmy.
- Co je v Ray Service základní pracovní nástroj.
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