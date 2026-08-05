Vývoz vojenského materiálu z Česka vzrostl loni meziročně téměř o čtvrtinu, a to o 22,7 procenta na 112,6 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy o zahraničním obchodu s vojenským materiálem za rok 2025, kterou zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort udělil loni 1895 licencí k vývozu vojenského materiálu do 98 zemí v hodnotě skoro 138 miliard korun. Nejvíce licencí bylo opět uděleno na Ukrajinu.
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Hodnota dovezeného vojenského materiálu představovala loni podle zprávy 39,3 miliardy korun, což je oproti roku 2024 nárůst o 51 procent. Dovozních licencí ze 41 zemí ministerstvo udělilo 770 s hodnotou zboží téměř 300 miliard korun.
Česko loni udělilo o 217 licencí více než předloni. Nejvíce udělených licencí, konkrétně 251, se loni týkalo vývozu na Ukrajinu. Pro vývoz na Slovensko ministerstvo vydalo 206 povolení a do Izraele 101.
Nejvyšší hodnotu 50,7 miliardy korun měl podle zprávy vývoz na Ukrajinu, která čelí ruské vojenské invazi. Do Nizozemska putoval vojenský materiál za 11,7 miliardy, do Bulharska za 10,7 miliardy a na Slovensko téměř za osm miliard korun.
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K dovozu vojenského materiálu spojeného s následným vývozem, takzvanému brokeringu, bylo podle dokumentu loni uděleno 27 licencí, tedy o jednu více než předloni, v hodnotě dovozu 5,55 miliardy korun a následného vývozu stejné částky.
Povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem mělo ke konci loňského roku 415 právnických a šest fyzických podnikajících osob. O povolení požádalo loni 60 právnických osob.
Ve správních řízeních o vydání nebo o rozšíření povolení ministerstvo nepovolilo vývoz vojenského materiálu v osmi případech na Antarktidu, v šesti případech do Jižního Súdánu a do Sýrie a ve třech případech do Běloruska. Stejně se úřad postavil také k žádostem o export do Severní Koreje, Západní Sahary, Zimbabwe nebo Ruska.
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