Zbrojařskému holdingu CSG se daří. Za první pololetí roku 2026 utržil jeden z největších západních výrobců munice 3,25 miliardy eur, tedy asi 79 miliard korun. Nárůst tržeb přinesla skupině Michala Strnada nejen výroba munice, ale i dodávky pozemní techniky, jejíž podíl na tržbách se oproti loňsku prakticky zdvojnásobil.

Podíl prodejů na Ukrajinu u CSG poměrově klesá (nyní 17 procent, loni 27 procent). Podle finančního ředitele Zdeňka Juráka je to kvůli růstu v jiných segmentech, nikoli celkovým poklesem objemů.  

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Co se dočtete dál

  • Jaké výsledky CSG jsou naopak negativní.
  • Jak se daří v prodejích velkorážové munici a vojenské technice.

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