Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) získala průmyslový areál v Německu, kde chce vyrábět energetický materiál, jako je nitroglycerin. Investovat chce do projektu 100 milionů eur (2,4 miliardy korun), kupní cenu ale nezveřejnila. CSG to sdělila ČTK v prohlášení.
Areál Gnaschwitz, který má 57 hektarů, se nachází nedaleko saského Budyšína a CSG ho získala od španělské společnosti MAXAM, jež patří mezi největší evropské výrobce průmyslových trhavin a vojenských energetických materiálů.
Strnad poprvé ve velkém investoval peníze z IPO. Jeho vstup do Pirelli vyřešil problém Italů i Číňanů
CSG chce v tomto areálu vyrábět nitroglycerin a další produkty na jeho bázi. Podle skupiny představují klíčové suroviny pro výrobu dvousložkových i vícesložkových střelných prachů, které slouží jako pohonné náplně pro malorážovou, středněrážovou i velkorážovou munici. Produkce nitroglycerinu a navazujících produktů bude určena pro potřeby společností patřících pod CSG i pro zákazníky mimo skupinu.
V první fázi investice chce také CSG vybudovat výrobní kapacity pro munici a muniční komponenty. „Tato investice přispěje k rozšíření výrobních kapacit, po nichž v Německu i celé Evropě dlouhodobě roste poptávka,“ stojí v tiskové zprávě.
V areálu Gnaschwitz je podle skupiny do budoucna prostor i pro další rozvoj. Stávající infrastruktura umožňuje rozšířit výrobu například o sestavování munice středních ráží, tankové a 120milimetrové minometné munice nebo výrobu muničních komponentů.
CSG už v Německu má závod na výrobu energetických materiálů. Minulý rok dokončil slovenský výrobce munice MSM Group, který patří pod CSG, převzetí průmyslového parku Walsrode v Bomlitzu, kde se vyrábí nitrocelulóza. Ani tehdy skupina kupní cenu neuvedla, ale Seznam Zprávy tehdy informovaly, že šlo o obchod za miliardy korun. V minulosti pak skupina usilovala i o získání českého státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, v Německu, v Česku, na Slovensku, v Srbsku a v Indii. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterdamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit