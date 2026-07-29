Státní podnik VOP CZ začíná tento týden montovat svá první bojová vozidla pěchoty CV90 pro českou armádu. Je to významný milník pro firmu samotnou i pro modernizaci české armády, která by díky tomu v příštích letech měla dostávat nové pásové stroje.
Prvních třináct kusů vyrobil švédský výrobce BAE Systems Hägglunds, ale už stroj číslo čtrnáct bude vyrobený v Šenově u Nového Jičína na dvou úplně nových linkách. Česká firma se také podílí na vývoji dalších dvou verzích stroje a v budoucnu má „chrlit“ až tři hotová vozidla týdně pro českou armádu. Celkem jich bude více než dvě stě. První korby už do Šenova dorazily, začíná montáž celých strojů.
Co se dočtete dál
- Kolik strojů CV90 se bude vyrábět.
- Proč je důležité mít svářeče s certifikací.
- S jakými evropskými obry se dá spolupracovat.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.