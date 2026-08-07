Zvýšení výroby balistických střel ATACMS ve spolupráci s americkou firmou Lockheed Martin nějakou dobu potrvá. Agentuře Reuters to řekl generální ředitel německé zbrojovky Rheinmetall Armin Papperger. Společná výroba s Lockheedem v Německu by podle něj mohla pomoci doplnit arzenál Spojeným státům, které mají zvýšenou spotřebu střel kvůli válce s Íránem.
Reuters tento týden informoval, že americká armáda od konce února, kdy společně s Izraelem zaútočila na Írán, spotřebovala značnou část svých globálních zásob přesných střel dlouhého doletu. To vyvolalo obavy o vojenskou připravenost na budoucí krize.
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Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek obavy z nedostatku zbraní mírnil. Uvedl, že Spojené státy mají téměř neomezené zásoby některé munice, zároveň však připustil, že zásoby jiné munice jsou napjatější. Dodal, že americké zbrojovky rozšiřují výrobní kapacity.
Rheinmetall v červenci podepsal s firmou Lockheed memorandum o porozumění ohledně společné výroby systémů ATACMS, neboli Army Tactical Missile System, v závodě Rheinmetallu ve městě Unterlüss v severním Německu. Výrobní zařízení má být vybudováno v příštím roce.
„Samozřejmě zde bude také dostatečná kapacita pro doplnění arzenálů americké armády vyčerpaných konfliktem s Íránem,“ řekl Papperger agentuře Reuters v rozhovoru, který se uskutečnil ve čtvrtek a který agentura zveřejnila v pátek. „To se nestane za dva roky. Potrvá to mnohem déle,“ dodal šéf německého podniku.
Zbrojovky po celém světě se snaží uspokojit prudce rostoucí poptávku s tím, jak vlády v souvislosti s konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě zvyšují vojenské výdaje. Spojené státy navíc tlačí na Evropu, aby převzala větší odpovědnost za vlastní bezpečnost.
Rheinmetall patří mezi firmy, které mají největší prospěch ze snahy evropských zemí zvyšovat výdaje na obranu. Coby největší evropský výrobce munice uzavírá partnerství a provádí akvizice s cílem rychle rozšiřovat výrobní kapacity a uspokojit rostoucí poptávku.
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Společný podnik na výrobu střel ATACMS stále čeká na schválení. Papperger však uvedl, že proces už výrazně pokročil a má podporu americké vlády. Partneři mají podle něj v úmyslu zaměřit se na globální trh se střelami ATACMS. „Trh s raketami bude existovat dalších 15 let,“ uvedl. Rheinmetall očekává, že společný podnik začne generovat první tržby v roce 2028.
Papperger také řekl, že Rheinmetall má pořád zájem o převzetí divize vojenských nákladních vozů společnosti Iveco od italské společnosti Leonardo. Jednání však budou záviset na novém generálním řediteli Lorenzu Marianim.
„S jeho předchůdcem jsem měl dohodu podáním ruky,“ řekl Papperger. „Mariani může rozhodnout o nových podmínkách a my pak uvidíme, zda pro Rheinmetall zůstanou atraktivní,“ dodal. Dohoda podle něj není ohrožena. Papperger doufá, že se s Marianim setká po letní přestávce.
Rheinmetall ve čtvrtek snížil výhled tržeb v reakci na to, že Německo zrušilo program fregat F126. Firma zároveň očekává, že do konce roku bude podepsán mnohamiliardový kontrakt na dodávku obrněných vozidel Boxer německé armádě, uvedl Papperger. „Absolutně nic tomu nestojí v cestě,“ řekl.
Podíl Rheinmetallu na kontraktu by měl mít hodnotu 12,4 miliardy eur (přes 300 miliard korun). Celková hodnota včetně partnera KNDS by podle očekávání měla dosáhnout přibližně 25 miliard eur.
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