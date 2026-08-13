Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada dodá polské firmě Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) stovky podvozků pro víceúčelová taktická vozidla. Obě firmy podepsaly smlouvu v hodnotě 150 milionů eur (zhruba 3,6 miliardy korun). Dodávky mají být dokončeny do roku 2029. ČTK to sdělila firma CSG. HSW podvozky využije pro vozy, které si objednala polská Agentura pro vyzbrojování. Na nákup půjdou peníze z unijního programu Bezpečnostní akce pro Evropu (SAFE).
CSG obdržela od společnosti HSW S.A. tři objednávky. Dvě z nich se týkají dodávky podvozků 4x4, které HSW využije na výrobu víceúčelových taktických vozidel Waran 4x4 v různých konfiguracích, včetně velitelského vozidla pro raketové a dělostřelecké síly (WRiA). Třetí objednávka je na podvozky 6x6. HSW je využije k výrobě obrněných vozidel Heron 6x6, mimo jiné ve velitelské konfiguraci pro jednotky WRiA vybavené salvovými raketomety Homar-A a Homar-K.
Polské ozbrojené síly podle CSG už převzaly několik desítek vozidel Waran 4x4 v různých konfiguracích, mimo jiné jako platformy nesoucí komponenty bezpilotního průzkumného a úderného systému Gladius (BSP-U).
Tento týden uzavřela CSG také kontrakt přesahující 100 milionů eur (víc než 2,4 miliardy korun) s jinou polskou firmou. Společnosti Dezamet má skupina dodat komponenty pro výrobu dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů.
Strnad sází na éru levných zbraní proti dronům. CSG vstupuje do kanadského start-upu s kořeny v NASA
Vývoz vojenského materiálu z Česka vzrostl loni meziročně o 22,7 procenta na 112,6 miliardy korun, uvádí výroční zpráva ministerstva průmyslu a obchodu. Resort udělil loni 1895 licencí k vývozu vojenského materiálu do 98 zemí v hodnotě skoro 138 miliard korun. Počet vývozních licencí se tak meziročně zvýšil asi o 13 procent. Nejvíce licencí bylo opět uděleno na Ukrajinu, která se brání ruské agresi.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, její vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterdamské a pražské burze.
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