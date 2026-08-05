Do kanadské technologické společnosti North Vector Dynamics letos v květnu investoval se zbrojní skupinou CSG propojený fond Tech Horizons. Kanadský start-up, který spolupracuje s univerzitou v Calgary, založili v roce 2022 profesoři a inženýři v čele Paulem Ziadém. Podnik má vlastního „lovce dronů“ a podílí se také na vývoji levných hypersonických střel.

Za pouhé čtyři roky zakladatelé se zkušenostmi z NASA vybudovali firmu, která má slušnou šanci prosadit se při budování nově nastavené protivzdušné obrany. Ta reaguje na zkušenosti z války na Ukrajině.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou schopnosti antidronu, který Kanaďané vyvinuli.
  • Jakou pozici má CSG mezi investory do firmy North Vector Dynamics.
  • Jaká je aktuální hodnota kanadského start-upu a jaký má kontrakt s kanadskou vládou.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.