Do kanadské technologické společnosti North Vector Dynamics letos v květnu investoval se zbrojní skupinou CSG propojený fond Tech Horizons. Kanadský start-up, který spolupracuje s univerzitou v Calgary, založili v roce 2022 profesoři a inženýři v čele Paulem Ziadém. Podnik má vlastního „lovce dronů“ a podílí se také na vývoji levných hypersonických střel.
Za pouhé čtyři roky zakladatelé se zkušenostmi z NASA vybudovali firmu, která má slušnou šanci prosadit se při budování nově nastavené protivzdušné obrany. Ta reaguje na zkušenosti z války na Ukrajině.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou schopnosti antidronu, který Kanaďané vyvinuli.
- Jakou pozici má CSG mezi investory do firmy North Vector Dynamics.
- Jaká je aktuální hodnota kanadského start-upu a jaký má kontrakt s kanadskou vládou.
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