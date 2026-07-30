Průmyslník a investor Michal Strnad koupil prostřednictvím své společnosti Lumina Crown 14 procent akcií italského výrobce pneumatik Pirelli. Stal se tak třetím největším akcionářem italského podniku, oznámil dnes mediální zástupce jeho firmy. Strnadův podnik akcie koupil od čínské společnosti Sinochem, která podíl v Pirelli snížila.
Podle mediálního zástupce Lumina Crown čínský akcionář oslabí z 34 procent na 20 procent kapitálu. Česká společnost bude třetím největším akcionářem; hlavním akcionářem by se měla stát se zhruba 26 procenty akcií společnost Camfin, kterou řídí italský manažer Marco Tronchetti Provera.
Převod akcií se odehrál v rámci obchodování na milánské burze. Akvizice nevyžaduje povolení ze strany antimonopolních orgánů či vlády, uvedl mediální zástupce.
Podle českého obchodního rejstříku Strnad kontroluje firmu Lumina Crown prostřednictvím společnosti Ytara SPV, ve které je jediným akcionářem. Společnost není součástí Strnadova holdingu Czechoslovak Group.
Podle italského tisku vláda v Římě dlouhodobě usilovala o oslabení vlivu v Pirelli hlavního čínského akcionáře, který má vazby na vládu v Pekingu. V dubnu italský kabinet využil své pravomoci a omezil počet členů představenstva jmenovaných čínským akcionářem.
Pirelli patří mezi největší výrobce pneumatik na světě, v posledních letech se na trhu, kterému vládne Michelin, pohybuje kolem pátého místa. Zabývá se výrobou pneumatik pro automobily, motocykly a jízdní kola a je také jediným dodavatelem pneumatik pro Formuli 1. Působí ve více než 160 zemích, má 18 výrobních závodů ve 12 státech světa. Na českém trhu působí od června 1997.
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