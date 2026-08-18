Donald Trump brání dovozům do Spojených států pomocí cel, která jsou teď nejvyšší za mnoho desítek let. Čínské vedení zase dalo domácím firmám zhruba před dekádou jasný úkol – porazit světovou konkurenci v oborech, v nichž dlouhodobě vynikalo především Německo. A čínským společnostem se to do velké míry daří. Německý vývoz do USA i Číny kvůli větší konkurenci proto citelným způsobem klesá.

O to lepší zprávy nyní dostává německá ekonomika z Česka a dalších států střední a východní Evropy. 

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Co se dočtete dál

  • Jak málo Česku chybí, aby se z hlediska objemu německého vývozu dotáhlo na Čínu.
  • Proč německé exporty do Česka či Polska tak rostou.
  • Co by je mohlo dát posílit a zároveň zásadně zlepšit kondici celé EU včetně Česka.

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