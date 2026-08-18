V Německu v loňském roce ukončilo činnost zhruba 188 tisíc podniků, což je nejvíce za téměř 20 let. Vyplývá to ze společné výroční analýzy hospodářského institutu ZEW a úvěrové agentury Creditreform. Na vině jsou mimo jiné drahé energie či nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
„Krizová dynamika se šíří celým hospodářstvím,“ uvedl šéf hospodářských výzkumů v agentuře Creditreform Patrik-Ludwig Hantzsch. „Na rozdíl od předchozích let nyní ukončují činnost i podniky, které jsou v zásadě zdravé,“ dodal. V centru pozornosti jsou podle něj nyní zprávy o problémech velkých podniků. „Počet malých a středních firem, které potichu mizí, je však mnohonásobně vyšší,“ dodal.
Německé podniky v posledních letech čelí řadě problémů, včetně stárnutí populace, nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, vysokých cen energií, amerických cel či rostoucí konkurence z Číny. Proti předchozímu roku se vloni počet německých podniků, které ukončily činnost, zvýšil zhruba o deset procent. Nárůst tak zaznamenal už druhý rok za sebou.
Většina podniků podle analýzy ukončuje činnost dobrovolně, tedy nikoli v důsledku insolvenčního řízení. „Čím dál více podniků ukončuje činnost, protože majitelé odcházejí do důchodu a nemohou najít žádného nástupce,“ uvedla Sandra Gottschalková z institutu ZEW. „Téměř třetina všech případů dobrovolného uzavření podniku je nyní v důsledku stáří, což je výrazně více než před deseti či 15 lety,“ dodala.
Merzův „masakr motorovou pilou“. Proč německý kancléř svými posledními kroky rozezlil i vlastní straníky
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem Česka. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Německá ekonomika vloni poprvé za poslední tři roky vzrostla, hrubý domácí produkt (HDP) se ale zvýšil pouze o 0,2 procenta.
Vláda kancléře Friedricha Merze nyní předpokládá, že letos růst HDP zrychlí na 0,5 procenta. Ještě loni na podzim přitom letošní růst odhadovala na 1,3 procenta. Ke zhoršení výhledu velkou měrou přispěly negativní hospodářské dopady konfliktu na Blízkém východě.
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