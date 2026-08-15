Před pár lety měly evropské automobilky strach z čínských elektroaut a jejich levného dovozu do Evropy. Na podzim 2024 na ně zavedla Evropská unie dodatečná cla a zdražila je o několik desítek procent. Nyní se automobilový průmysl obává plug-in hybridů, kterých se cla netýkají a asijské automobilky s nimi dobývají evropské trhy. Nejvíce se ozývá Volkswagen (VW), který paradoxně při vyjednávání v roce 2024 patřil ke kritikům dovozních cel. Evropská komise (EK) už začala tarify na dovoz čínských „hybridů do zásuvky“ připravovat.

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