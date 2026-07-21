Na domácím trhu to drhne, proto čínské značky exportují ve velkém svá auta do celého světa. Letošní čísla dalece překonávají očekávání a také rekordy. V červnu vyslaly čínské automobilky do světa 1,037 milionu vozidel, doposud se milionovou hranici za jediný měsíc nikomu prolomit nepodařilo. Drtivou většinu tvoří osobní auta, zbytek ta užitková a autobusy. Pro srovnání: ještě nedávný král světového exportu Německo za půlku letoška eviduje 1,6 milionu vyvezených vozů. Dá se navíc očekávat, že čínský vývoz ještě poroste. Důvodů je pro to hned několik. 

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  • Proč čínské značky musí do světa.
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