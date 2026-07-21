Na domácím trhu to drhne, proto čínské značky exportují ve velkém svá auta do celého světa. Letošní čísla dalece překonávají očekávání a také rekordy. V červnu vyslaly čínské automobilky do světa 1,037 milionu vozidel, doposud se milionovou hranici za jediný měsíc nikomu prolomit nepodařilo. Drtivou většinu tvoří osobní auta, zbytek ta užitková a autobusy. Pro srovnání: ještě nedávný král světového exportu Německo za půlku letoška eviduje 1,6 milionu vyvezených vozů. Dá se navíc očekávat, že čínský vývoz ještě poroste. Důvodů je pro to hned několik.
Co se dočtete dál
- Co se v Číně děje z pohledu insiderů.
- Proč čínské značky musí do světa.
- Jak to dopadá na Evropu.
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