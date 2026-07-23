Ačkoliv Tesla zvýšila v druhém čtvrtletí meziročně prodej aut i tržby o čtvrtinu, byznys jako takový trpí. Provozní zisk se jí výrazně propadl o 57 procent na 398 milionů dolarů (8,4 miliardy korun). Po dvou letech má i záporné cashflow, konkrétně 1,1 miliardy dolarů. Stojí za tím hned několik důvodů a problémů, které bude muset šéf automobilky Elon Musk vyřešit. Nejbohatší muž planety se snaží změnit investiční příběh Tesly: čerstvé výsledky totiž ukázaly tlak na automobilový byznys, budoucnost má firmě zajistit něco jiného.
Co se dočtete dál
- Co se v Tesle děje.
- Proč je pod tlakem.
- Co se chystá.
- Čím chce Musk zaujmout investory.
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