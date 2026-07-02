Americký výrobce elektromobilů Tesla zvýšil ve druhém čtvrtletí dodávky vozů o 25 procent na 480.126 vozů, což je rekordní údaj pro druhé čtvrtletí. K růstu pomohlo oživení poptávky v Evropě. Firma to oznámila ve čtvrtek.
Prodej překonal odhady analytiků, kteří podle údajů analytické společnosti Visible Alpha očekávali v průměru prodej 402.776 vozů. Údaje naznačují, že hlavní automobilová divize Tesly po dvou letech poklesu opět nabírá na síle, napsala agentura Reuters.
Tesla ve druhém čtvrtletí vyrobila 451.758 vozů. Počet prodaných vozů tak převýšil produkci o více než 28.000. Tesla proto čerpala ze zásob, které nashromáždila v prvním čtvrtletí.
K oživení přispěla rostoucí poptávka v Evropě po loňském prudkém propadu, který analytici částečně připisovali poškození značky kvůli politickým aktivitám generálního ředitele Elona Muska. Poptávka v USA také vykazuje známky stabilizace po prudkém poklesu způsobeném vypršením daňové úlevy na elektromobily loni na konci září. Stoupl i prodej elektromobilů vyrobených v Číně, hlavně kvůli výrobě nové verze Modelu Y.
Investoři se však stále více soustředí na jiné údaje, než prodej vozidel, a sázejí spíše na dlouhodobé ambice Tesly v autonomním řízení a umělé inteligenci (AI). Musk také přesouvá zaměření firmy na humanoidní roboty a energetickou infrastrukturu.
Tesla pokračuje v zavádění svého pokročilého softwaru pro plně autonomní řízení (FSD) v Evropě, i když je zatím k dispozici pouze v několika málo zemích. Analytici očekávají, že širší dostupnost v nadcházejících měsících podpoří poptávku.
Tesla také rozšířila svůj provoz robotického taxi, když v červnu spustila omezenou komerční službu v Austinu. Musk uvedl, že společnost hodlá v letošním roce tuto službu rychle rozšiřovat.
Očekává se také, že v letošním roce se rozběhne na plné obrátky výroba modelu Cybercab, speciálně vyvinutého plně autonomního vozu. Ten funguje jako robotaxi a nemá volant ani pedály. Vůz se pohybuje zcela sám a využívá kamerový systém a AI.
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