Představte si matku samoživitelku, která musí se dvěma dětmi složitě cestovat autobusem, aby je v rámci střídavé péče předala bývalému partnerovi. Nebo seniora, jenž potřebuje nový bojler, ale nemá si ho jak přivézt. Či rodinu, která by ráda vyrazila na víkendový výlet, ale vlastní auto nemá. Těm všem v Městě Touškově na Plzeňsku pomáhá sdílená komunitní elektromobilita. Město ji spustilo jako první v Česku. Nejčastěji ji lidé využívají pro cesty do Plzně a zpět. Třeba na nákupy.
Dosavadní zkušenost? Velmi dobrá. Město si službu pochvaluje a projekt se šíří dál. „Za dva roky sdílení s tím nemáme žádný problém,“ říká starostka Kateřina Duchková (Náš Touškov). Město půjčuje dva osobní vozy a nově dokonce i užitkový elektromobil s hydraulickou sklápěcí korbou a nosností až 1,2 tuny.
Jde o projekt, na který podle zkušeností Touškova samospráva nemusí doplácet a může na něm i vydělávat. Sdílení je totiž za úplatu. Výše poplatků je na rozhodnutí obce. Rezervace, odemykání i nastartování vozu probíhají přes aplikaci v chytrém telefonu.
Co se dočtete dál
- Jak komunitní sdílení elektromobilů funguje.
- Kolik sdílení stojí a jaký je o něj zájem.
- Jak na něm vydělává služba Peoplecar.
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