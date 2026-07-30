Komerční bance v letošním prvním pololetí klesl čistý zisk o 3,3 procenta na 8,5 miliardy korun. Provozní zisk stoupl o 5,8 procenta na deset miliard. Provozní výnosy se zvýšily o 1,8 procenta na 18,5 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, ve čtvrtek neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.
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Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB v prvních šesti měsících roku meziročně stoupl o deset procent na 945,8 miliardy korun. Banka poskytla o 92,7 procenta více nových úvěrů na bydlení, celkem za 61,6 miliardy korun. Důvodem byla mimo jiné silná poptávka na českém rezidenčním trhu. Spotřebitelské úvěry rostly o 5,1 procenta, úvěry podnikům a dalším korporacím se pak zvýšily o 12,6 procenta.
„Výborné obchodní výsledky se pozitivně promítly do výnosů banky, ale silná konkurence na úvěrovém i depozitním trhu omezovala zejména růst úrokových výnosů,“ uvedl generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Čisté úrokové výnosy vzrostly o 1,1 procenta zhruba na 13 miliard korun. Výnos z poplatků a provizí se zvýšil o procento na 3,5 miliardy korun.
Objem klientských vkladů činil 1,14 bilionu korun, meziročně o 10,2 procenta více. Vklady individuálních klientů rostly o 12,9 procenta na 381,9 miliardy korun a vklady korporátních a podnikatelských klientů o 9,8 procenta na 702,5 miliardy korun.
Komerční banka patří mezi největší finanční ústavy v Česku. Ke konci prvního pololetí měla 2,31 milionu zákazníků, meziročně o 72 tisíc více. Počet poboček se snížil o 16 na 171 míst.
S akciemi Komerční banky se obchoduje na pražské burze. Na konci června měla zhruba 94 tisíc akcionářů, z toho téměř 87 tisíc byly fyzické osoby z Česka. „Vedení KB očekává, že v roce 2026 bude její činnost generovat dostatečný zisk na pokrytí kapitálových potřeb skupiny vyplývajících z rostoucího objemu aktiv a na výplatu dividend,“ uvedla banka. Pro letošní rok hodlá navrhnout výplatu dividend ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku.
Z velkých bank už oznámila pololetní výsledky Moneta Money Bank a UniCredit Bank. Monetě letos čistý zisk vzrostl meziročně o 8,1 procenta na 3,3 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 261 milionů eur, v přepočtu zhruba 6,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 8,8 procenta.
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