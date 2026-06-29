Už více než dvě desítky historických maxim má za sebou v letošním roce nejznámější americký akciový index S&P 500. Naproti tomu bitcoin se ke svým maximům ani zdaleka nepřiblížil. Od loňského podzimu ztratila nejznámější kryptoměna zhruba polovinu své hodnoty a 25. června se dokonce dostala pod psychologickou úroveň 60 tisíc dolarů, kde se držela i v pondělí.
Podívali jsme se na to, proč bitcoin ztrácí dech v době, kdy akciové trhy a technologické akcie přepisují historické tabulky. Kromě toho jsme zjišťovali, kam až by mohl bitcoin klesnout a co se musí stát, aby jeho hodnota opět vystřelila vzhůru.
Co se dočtete dál
- Kam až může bitcoin v blízké době poklesnout a proč. Kdy by se mohla situace obrátit a co je k tomu potřeba. Proč bitcoin neroste, když se akciovým trhům daří
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