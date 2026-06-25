V červnu končí kryptofirmám působícím v EU klíčový termín pro získání speciální evropské licence. Ta má zajistit jejich další legální fungování na společném unijním trhu. Již nyní je jasné, že velký počet kryptoburz, kryptosměnáren a dalších poskytovatelů služeb spojených s digitálními aktivy toto oprávnění nebude mít, a na trhu tak dojde k výrazné konsolidaci.
Mezi společnostmi, které licenci ke konci termínu takřka jistě neobdrží, se řadí i největší kryptoburza na světě Binance. Původně čínské firmě v očích regulátorů mimo jiné nepomohla její kontroverzní minulost spojená s finančními skandály, za něž byl v USA odsouzen a vězněn její zakladatel Changpeng Zhao. Současná situace tak vyvolává otázky, co to bude znamenat pro klienty této burzy a jak by měli – společně s dalšími investory na nelicencovaných platformách – dále postupovat.
Co se dočtete dál
- Které tuzemské a globální platformy licenčním sítem prošly a u koho lze obchodovat dál.
- Proč největší světová burza Binance stáhla svou žádost a které další známé značky v EU končí.
- Jak vysoké pokuty hrozí firmám za podnikání načerno a co ČNB doporučuje jejich stávajícím zákazníkům.
- Zda hrozí českým investorům ztráta přístupu k úsporám a jak bude vypadat řízené ukončení činnosti platforem.
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