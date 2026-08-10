Fintechová společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. Společnost to oznámila v pondělní tiskové zprávě. Žádost musely posoudit Evropská centrální banka (ECB) a francouzský regulátor (ACPR). Společnost sídlící v Londýně už dříve získala bankovní licenci v Británii a ještě předtím v Litvě.
Právě litevská licence firmě už dříve umožnila poskytovat veškeré bankovní služby, včetně běžných účtů a spotřebitelských úvěrů, na společném evropském trhu. Revolut, který nemá žádné kamenné pobočky, plánuje v Paříži v příštím roce otevřít nové ústředí pro západní Evropu. V uplynulém roce se společnost zavázala investovat v tomto regionu více než jednu miliardu eur a vypsala více než 600 nových pracovních pozic.
Hodnota Revolutu se v současnosti odhaduje na 115 miliard eur (2,8 bilionu korun). Jeho služby využívá více než 70 milionů klientů po celém světě. V západní Evropě Revolut obsluhuje přibližně 30 milionů zákazníků, z toho přibližně osm milionů přibylo v minulém roce. V uplynulých letech společnosti pomohla i vlna zájmu o kryptoměny. Analytici ale také poznamenávají, že průměrné vklady zákazníků u Revolutu jsou nižší než v tradičních bankách.
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