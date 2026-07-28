Pro běžné Čechy byly investice do soukromých firem dlouho tabu. Přístup k nim mělo jen pár vyvolených, protože vstupenka mezi elitu byla podmíněna minimálním vkladem ve výši milionu korun. To se však v poslední době mění. Dveře do dříve uzavřeného světa, kde bylo možné v dlouhodobém horizontu dosáhnout vyšších výnosů, se otevřely díky novému typu fondů. K nim se teď běžný investor může dostat také přes Revolut.

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Co se dočtete dál

  • Jak je možné, že Revolut může zpřístupnit investice do soukromých firem.
  • S kým na tom spolupracuje.
  • Jaké mají takové investice výhody a nevýhody.
  • Jaké jsou alternativy.

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