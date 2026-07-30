Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až sedmi velkých datových center pro umělou inteligenci (AI) po celé Evropě. Původně se přitom hovořilo jen o pěti takzvaných gigafactory pro AI. Evropská komise o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Zájem ucházet se o vybudování jedné z těchto gigafactory už dříve oznámila i Česká republika, projekt podpořila i česká vláda.
Výzva je otevřena do 12. listopadu, pak budou uchazeči vyhodnoceni tak, aby výstavba mohla začít už v příštím roce. Cílem projektu je podle komise „posílení evropské technologické suverenity a naplnění ambice stát se kontinentem umělé inteligence“.
Iniciativa, vedená průmyslovými podniky a podpořená až deseti miliardami eur (242 miliard korun) z prostředků EU a členských států, by měla přilákat soukromé investice za dalších nejméně 20 miliard eur (zhruba 484 miliard korun) v celé EU. Rozšíří se tak evropská výpočetní kapacita pro umělou inteligenci. Start-upy, rychle rostoucí firmy (scale-upy), malé a střední podniky, akademická sféra i veřejné instituce by tak měly získat přístup k infrastruktuře potřebné pro vývoj i trénování nejpokročilejších modelů umělé inteligence.
Gigafactory pro AI mohou vzniknout buď na jednom místě, nebo ve více lokalitách. Mohou být také budovány jako přeshraniční projekty zahrnující několik členských států prostřednictvím propojených výpočetních zařízení. Předložené projekty projdou soutěžním hodnocením, které vybere úspěšné uchazeče.
Celkem sedm obrovských datových center by mělo vzniknout ve dvou po sobě jdoucích vývojových fázích a ve dvou kategoriích (pro menší centra a pro větší). I financování tedy bude postupné, například větší projekty získají 200 milionů eur z EU v první fázi a dalších až 800 milionů eur ve druhé fázi.
„Strategická nutnost“
Už v roce 2018 vzniklo EuroHPC, což je společný evropský podnik, který financuje a koordinuje budování nejvýkonnějších superpočítačů v Evropě. Dříve tento podnik financoval jen klasické superpočítače, nyní bude hlavním evropským zadavatelem a spolufinancovatelem budování gigafactory pro AI. Smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek s tímto evropským podnikem už dříve uzavřelo jménem České republiky i české ministerstvo průmyslu a obchodu. Dohodu celkem podepsalo 18 členských států EU.
Vláda podpoří českou AI gigafactory. Pokud projekt uspěje, stát si předplatí výpočetní výkon za 2,5 miliardy
„Přístup k obrovské výpočetní kapacitě, kterou gigafactory pro AI nabídnou, je pro Evropu strategickou nutností v době, kdy se vývoj umělé inteligence výrazně zrychluje,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová. „Těší mě, že členské státy, průmysl i Evropská komise spojily síly při budování těchto zařízení, která mají zásadní význam pro naši technologickou suverenitu,“ dodala.
Vybudování gigafactory pro AI v České republice si podle dřívějších informací vyžádá celkovou investici zhruba 100 miliard korun. Z toho přibližně 70 miliard by investovaly České Radiokomunikace jako soukromý investor, 15 miliard český stát a 15 miliard Evropská komise.
Projekt by měly realizovat právě České Radiokomunikace, které ponesou finanční rizika a budou vlastníkem i provozovatelem infrastruktury. Gigafactory pro AI by měla být součástí již budovaného datového centra v Praze na Zbraslavi.
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