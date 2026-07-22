Stát by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohl uvést 40 procent akcií pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory, kteří chtějí vkládat své peníze do českých akcií. Babiš to sdělil novinářům před odletem do Srbska.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) doplnil, že by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji, zatímco menšinoví vlastníci ČEZ naopak ve vývoji skupiny brzdí. Letiště je podle Babiše strategické aktivum, které by i po uvedení části společnosti na burzu stát nadále kontroloval.
Záměr uvést podíl pražského letiště na burzu premiér avizoval již dříve. Odbory pražského letiště jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa Radomíra Lašáka. Nejistotu v nich ale vyvolaly i dřívější vyjádření Babiše o částečné privatizaci. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pak v úterý po setkání s odboráři řekla, že záměr nyní není aktuální a pro tento krok by muselo existovat ekonomické odůvodnění.
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