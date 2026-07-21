Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti a v ČSA Handling, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva Letiště Praha. Potrvá od úterý do odvolání, případně do přechodu na jinou formu protestu, sdělili ČTK odboráři. Svůj krok odůvodnili i obavou o budoucí směřování a rozvoj letiště a rovněž o stabilitu zaměstnanosti na letišti. Samotný provoz letiště stávková pohotovost neovlivnila. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nejsou obavy odborů ze jmenování Lašáka namístě.
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„Obavy odborových organizací pramení jak z profesní minulosti a dřívějšího působení vybraného kandidáta na ČSA a.s., tak z nestandardního procesu výběru jeho osoby při nedávném výběrovém řízení na obsazení místa předsedy představenstva Letiště Praha,“ uvedli odboráři k vyhlášení stávkové pohotovosti. Obavy podle nich vyvolávají také nedávná prohlášení o „uvedení části akcií Letiště Praha na burzu“ a absence informací ohledně změn ve struktuře, řízení a financování provozu letiště, včetně zásahů do personálního stavu zaměstnanců.
„Nový šéf letiště byl vybrán v řádném otevřeném výběrovém řízení jako nejvhodnější kandidát a obavy odborů v souvislosti s jeho jmenováním nejsou namístě. Ráda si je ale osobně vyslechnu a jsem připravena veškeré obavy rozptýlit,“ uvedla Schillerová na síti X. Schůzka se podle ministerstva uskuteční v úterý dopoledne.
Ministerstvo také zdůraznilo, že změna ve vedení letiště nemá vést k propouštění ve společnosti. „Ministerstvo financí neplánuje žádné organizační otřesy ani propouštění zaměstnanců,“ uvedl resort. Podle Schillerové má vláda zájem na rozvoji pražského letiště, za důkaz ministryně považuje rozhodnutí ponechat společnosti Letiště Praha 80 procent loňského čistého zisku.
Provoz ve standardním režimu
Letiště na síti X uvedlo, že současná situace nemá žádný dopad na provoz ani na odbavení cestujících. „Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusejí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety,“ konstatovali zástupci letiště.
Odborové organizace Letiště Praha a ČSA Handling už v předchozích dnech vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryni financí Schillerovou, aby Lašákův výběr na zmíněný post přehodnotili. Důvodem výzvy bylo jeho působení v Českých aeroliniích v době jejich úpadku. To podle odborářů vyvolává obavy o další směřování společnosti.
„Uvědomujeme si, že tento proces měl řadu příčin a nelze jej přičítat jedné osobě. Přesto se domníváme, že zvolená strategie postupného rozprodeje majetku a utlumení činnosti národního dopravce měla významné dopady nejen na samotné České aerolinie, ale také na Letiště Praha,“ uvedly organizace dříve v dopisu, který má ČTK k dispozici. Ministerstvo financí uvedlo, že chce Letiště Praha dále rozvíjet, nikoli oslabovat.
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Výběr Lašáka jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici člena představenstva letiště s odpovědností za řízení společnosti oznámilo ministerstvo počátkem července a jeho nominaci ještě posoudí vládní výbor pro personální nominace. Pokud bude potvrzena, měl by na pozici šéfa letiště a předsedy představenstva nahradit Jiřího Pose, jehož funkční období končí na konci srpna.
Lašák stál v čele Českých aerolinií v letech 2006 až 2009. Období jeho působení provázely zhoršující se hospodářské výsledky dopravce, propouštění zaměstnanců a příprava privatizace, kterou nakonec přerušila hospodářská krize. V ČSA pokračovaly roky ekonomických problémů a dopadů pandemie covidu-19. Poslední komerční let ČSA pod kódem OK v Praze přistál v říjnu 2024.
Ministerstvo vypsalo výběrové řízení v květnu. Vybraný uchazeč bude odpovídat za strategické řízení a dlouhodobý rozvoj letiště. Ministerstvo požadovalo minimálně pět let praxe v exekutivním managementu společnosti s více než 500 zaměstnanci.
Babiš před časem ve sněmovně při interpelacích rovněž uvedl, že by stát mohl uvést část akcií pražského letiště na burzu. Stát by podle něj mohl dát na trh 40 procent a většinový podíl by si ponechal. Získané peníze by mohly jít například do školství. Na jeho vyjádření upozornily Seznam Zprávy.
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