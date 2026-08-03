Představenstvo Letiště Praha v pondělí zvolilo za svého předsedu Radomíra Lašáka, který do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště, uvedla společnost v tiskové zprávě. Lašák, který v čele státního podniku vystřídal Jiřího Pose, nastoupil o měsíc dříve, než se zamýšlelo, ministerstvo se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Tamní odbory jsou kvůli výběru Lašáka do čela letiště od 21. července ve stávkové pohotovosti a výhrady k personální změně má i opozice.
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Letištní odbory se v souvislosti s Lašákem obávají o další směřování letiště, spojují ho se zánikem Českých aerolinií (ČSA), které svého času vedl. O dalším postupu se odboráři chtějí rozhodnout na základě Lašákových kroků a po 100 dnech ve funkci se mají znovu setkat i s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), aby společně zhodnotili jeho kroky.
„Mou prioritou bude navázat na to, co se podařilo vybudovat, a společně se zaměstnanci, obchodními partnery i akcionářem pokračovat v jeho další modernizaci. Zaměříme se na kvalitní služby cestujícím, rozšiřování leteckého spojení i přípravu investic, které posílí dlouhodobou konkurenceschopnost letiště,“ uvedl v tiskové zprávě Lašák po zvolení šéfem pětičlenného představenstva.
Podle podniku bude Lašákovou prioritou zajištění kontinuity provozu, příprava a realizace klíčových rozvojových investic a další posilování postavení letiště jako významného středoevropského leteckého uzlu.
Pos, kterého Lašák vystřídal, vedl letiště od roku 2021 a předtím i mezi lety 2011 a 2014. Jeho funkční období končilo koncem srpna, proto ministerstvo vypsalo v květnu výběrové řízení na člena představenstva s odpovědností za řízení společnosti. Začátkem července pak oznámilo, že v něm uspěl Lašák, který stál v čele ČSA v letech 2006 až 2009. Období jeho působení provázely zhoršující se hospodářské výsledky, propouštění zaměstnanců a příprava privatizace, kterou přerušila hospodářská krize. V ČSA pak pokračovaly roky ekonomických problémů a dopadů pandemie covidu-19. Poslední komerční let ČSA pod kódem OK v Praze přistál v říjnu 2024.
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Kvůli obavám o další směřování podniku pod vedením Lašáka pět odborových organizací následně vyhlásilo stávkovou pohotovost. Nejistotu v nich současně vyvolalo i prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO) o možném uvedení části akcií Letiště Praha na burzu. Za další potíž odbory označily absenci informací ohledně změn ve struktuře, řízení a financování provozu letiště, včetně zásahů do personálního stavu zaměstnanců.
Společnost Letiště Praha, která provozuje pražské Letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) stoupl v roce 2025 také o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Ruzyňské letiště loni odbavilo 17,8 milionu cestujících, meziročně o 1,4 milionu více.
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