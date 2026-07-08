Odborové organizace Letiště Praha a ČSA Handling vyzvaly premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou (oba ANO), aby přehodnotili výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva Letiště Praha. V otevřeném dopise upozorňují na jeho působení v čele Českých aerolinií (ČSA) v době úpadku společnosti, což podle nich vyvolává obavy o další směřování společnosti. Vyplývá to z textu dopisu, který má ČTK k dispozici. Vyjádření ministerstva financí ČTK zjišťuje.
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Odbory respektují průběh výběrového řízení a nechtějí osobně napadat vybraného kandidáta. Považují ale za nutné upozornit na rizika, která podle nich toto personální rozhodnutí přináší. „Naše obavy vycházejí především z profesní minulosti vybraného kandidáta, která je neoddělitelně spojena s úpadkem a následným zánikem společnosti České aerolinie. Uvědomujeme si, že tento proces měl řadu příčin a nelze jej přičítat jedné osobě. Přesto se domníváme, že zvolená strategie postupného rozprodeje majetku a utlumení činnosti národního dopravce měla významné dopady nejen na samotné České aerolinie, ale také na Letiště Praha,“ uvedly organizace.
Ministerstvo financí minulý týden oznámilo výběr Lašáka jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici člena představenstva Letiště Praha s odpovědností za řízení společnosti. Jeho nominaci ještě posoudí vládní výbor pro personální nominace. Pokud bude potvrzena, měl by na pozici šéfa letiště a předsedy představenstva nahradit Jiřího Pose, jehož funkční období končí na konci srpna.
Podle odborářů je však Letiště Praha strategickou infrastrukturou, jejíž vedení by mělo být svěřeno osobnosti s nespornými manažerskými výsledky, důvěrou zaměstnanců a schopností dlouhodobě rozvíjet podnik v zájmu státu. Vládu proto žádají, aby při rozhodování zohlednila i budoucí strategický význam letiště pro Českou republiku.
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Lašák stál v čele Českých aerolinií v letech 2006 až 2009. Období jeho působení provázely zhoršující se hospodářské výsledky dopravce, propouštění zaměstnanců a příprava privatizace, kterou nakonec přerušila hospodářská krize. V ČSA pokračovaly roky ekonomických problémů a dopadů pandemie covidu-19. Poslední komerční let ČSA pod kódem OK v Praze přistál v říjnu 2024.
Ministerstvo jako jediný akcionář vypsalo výběrové řízení v květnu. Vybraný uchazeč bude odpovídat za strategické řízení a dlouhodobý rozvoj letiště. Ministerstvo požadovalo minimálně pět let praxe v exekutivním managementu společnosti s více než 500 zaměstnanci.
Premiér Babiš minulý týden ve sněmovně v rámci interpelací oznámil, že by stát mohl uvést část akcií pražského letiště na burzu. Stát by podle něj mohl dát na trh 40 procent a většinový podíl by si ponechal. Získané peníze by mohly jít například do školství. Na jeho slova upozornily Seznam Zprávy.
Letiště loni odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, meziročně o 8,5 procenta víc. Dostalo se téměř na stejné číslo jako v rekordním roce 2019 před pandemií covidu-19, kdy odbavilo 17,8 milionu cestujících.
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