Fintechová společnost Revolut se rozhodla vstoupit do zatím neprobádaného byznysu. Díky prémiovým členstvím v její aplikaci mají uživatelé zvýhodněné ceny při vstupu do letištních salonků už delší čas, nyní se britská firma rozhodla vybudovat vlastní síť. První lounge se otevře už příští rok. Ambice přitom nejsou malé: společnost chce vytvořit jednu z největších sítí prémiových letištních salonků na světě. 

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Co se dočtete dál

  • Kde první salonek bude.
  • Jaké jsou ambice.
  • Jaké jsou plány se salonky v Praze.

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