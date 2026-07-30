Stát patří mezi největší podnikatele v Česku. Jednotlivá ministerstva vlastní nebo mají různě velké podíly zhruba ve stovce firem, které zaměstnávají desítky tisíc lidí a do státního rozpočtu odvádějí miliardy korun. Jako vždy, když má erár hluboko do kapsy, se i letos objevují návrhy na privatizaci. Vláda hovoří o Letišti Praha a výrobci výbušnin Explosia. Proč právě o těchto dvou firmách, však z dosavadních vyjádření není patrné. Zaznělo pouze, že se jim daří, a proto je vhodná doba k prodeji.
Paradoxem je, že odpověď na otázku, které firmy má stát vlastnit, už česká vláda zná. Sama si ji totiž sepsala do Strategie vlastnické politiky státu. Nejvyšší kontrolní úřad letos konstatoval, že se jí stát při správě svého majetku důsledně neřídí. Podle jakých kritérií by se tedy měl stát rozhodovat, které podniky si ponechá a které může přenechat soukromému sektoru?
Co se dočtete dál
- Kolik majetkových podílů má stát ve firmách a které z nich nejvíce vydělávají.
- Proč NKÚ kritizuje stát kvůli vlastnictví státních firem.
- Které státem vlastněné podniky by měla vláda podle pět let staré strategie vlastnické politiky prodat.
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