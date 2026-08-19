Aero Vodochody už prodalo přes 40 podzvukových letounů L-39 Skyfox. Vojenský stroj, jenž funguje v cvičné a nově také v bojovější verzi, je základním produktem firmy. Aero nyní vyjednává o prodeji s dalšími třemi zákazníky, potvrdil HN šéf podniku Viktor Sotona. Velkou pozornost věnuje také verzi, která má sloužit jako prostředek proti dronům. „Na letadle můžeme mít čtyři raketové bloky po sedmi raketách, celkem 28 raket ráže 70 mm,“ řekl prezident Aero Vodochody. Firma v říjnu provede finální zkoušky na střelnici.
Na červencové airshow v britském Farnborough jste vlastní letadlo neměli, zástupci Aera tam ale byli. Proč Farnborough vynecháváte na rozdíl od další světové přehlídky v Dubaji?
Do Farnborough nejezdí v takové míře jako do Dubaje velitelé letectva, aby viděli novinky. Navíc se letos nekonal ani RIAT, který je jinak týden před Farnborough (RIAT – Royal International Air Tattoo, vojenská přehlídka britského královského letectva, zrušena kvůli konfliktu v Íránu – pozn. red.). Účast letadla stojí miliony korun a je s tím spojena obrovská logistika s nejistým obchodním výsledkem. Měli jsme ale Skyfox také na airshow doma, dále na Slovensku, v Egyptě, v Bulharsku a Srbsku. Loni podnikl L-39 úspěšnou africkou cestu, při které byl například v Etiopii, Ugandě, Nigérii nebo Alžírsku. Tam všude jsme potřebovali podpořit konkrétní prodejní kampaně s tím, že si zákazník mohl produkt vyzkoušet přímo v jejich podmínkách.
Co se dočtete dál
- Jak Viktor Sotona hodnotí pět let, kdy stojí v čele Aero Vodochody.
- Jak komentuje vztahy mezi akcionáři.
- Jaké nové zakázky na L-39 Skyfox jsou ve hře.
- A kdy se zaplatí vývoj letadla.
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