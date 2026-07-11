Léto je v plném proudu a na Ruzyni je v posledních dnech poměrně rušno. Nestojí však za tím začátek hlavní dovolenkové sezony a plné odbavovací haly na pražském letišti. Živo je hlavně v kancelářích a v nejvyšších patrech managementu. Brzy v něm totiž může dojít k pořádnému průvanu, ačkoliv letišti se v poslední době daří tak, jako dlouho ne.
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