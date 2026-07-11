Léto je v plném proudu a na Ruzyni je v posledních dnech poměrně rušno. Nestojí však za tím začátek hlavní dovolenkové sezony a plné odbavovací haly na pražském letišti. Živo je hlavně v kancelářích a v nejvyšších patrech managementu. Brzy v něm totiž může dojít k pořádnému průvanu, ačkoliv letišti se v poslední době daří tak, jako dlouho ne. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co se na Letišti řeší.
  • Proč by mělo dojít k rošádě.
  • Co za tím stojí a co bude dál.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se