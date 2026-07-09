Poslední měsíce jsou na pražském letišti kromě otevírání nových dálkových linek ve znamení posilování nízkonákladových dopravců. Především irský Ryanair a maďarský Wizz Air přidávají na letní i zimní sezonu stále více krátkých letů po Evropě a ukusují si na Ruzyni čím dál větší podíl na úkor klasických dopravců. To ale není všechno. Vytváří si tím v Praze podhoubí pro rozšíření stávající základny letadel (tzv. báze), respektive zavedení úplně nové. Zdroje HN z oboru říkají, že o tom aerolinky s manažery letiště jednají.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • S kým Letiště Praha jedná.
  • Co by základny cestujícím přinesly.
  • Co jsou limity Prahy.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.