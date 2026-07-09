Poslední měsíce jsou na pražském letišti kromě otevírání nových dálkových linek ve znamení posilování nízkonákladových dopravců. Především irský Ryanair a maďarský Wizz Air přidávají na letní i zimní sezonu stále více krátkých letů po Evropě a ukusují si na Ruzyni čím dál větší podíl na úkor klasických dopravců. To ale není všechno. Vytváří si tím v Praze podhoubí pro rozšíření stávající základny letadel (tzv. báze), respektive zavedení úplně nové. Zdroje HN z oboru říkají, že o tom aerolinky s manažery letiště jednají.
Co se dočtete dál
- S kým Letiště Praha jedná.
- Co by základny cestujícím přinesly.
- Co jsou limity Prahy.
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