Na pražském Letišti Václava Havla loňského roku výrazně přibylo dopravců a trend pokračuje i letos. Počet přímých spojení v tomto roce překročí 200. Nejnovějším přírůstkem je asijský dopravce, který přivádí do Prahy lety do dvou destinací. A chystají se další.

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Co se dočtete dál

  • O kterého jde dopravce a kam nabídne svá spojení.
  • O kterých destinacích letiště jedná.
  • Kdy by mohlo dojít k dohodě.
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