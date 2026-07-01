Na pražském Letišti Václava Havla loňského roku výrazně přibylo dopravců a trend pokračuje i letos. Počet přímých spojení v tomto roce překročí 200. Nejnovějším přírůstkem je asijský dopravce, který přivádí do Prahy lety do dvou destinací. A chystají se další.
Co se dočtete dál
- O kterého jde dopravce a kam nabídne svá spojení.
- O kterých destinacích letiště jedná.
- Kdy by mohlo dojít k dohodě.
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