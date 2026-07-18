Od roku 2029 by měli letečtí dopravci platit za zplodiny, které produkují při letech mimo území Evropské unie. V pátek představený návrh Evropské komise je nakonec mírnější, než se očekávalo, a netýká se zdaleka všech cest. Zároveň otvírá prostor pro kreativní lovce levných letenek.
Co se dočtete dál
- Za kolik procent evropských emisí je zodpovědná letecká doprava.
- Které mimoevropské lety by nově měly být zpoplatněny.
- Proč o ceně letenky může v budoucnu rozhodnout místo přestupu.
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