To, aby velkou a úspěšnou firmu řídil jeden šéf skoro 40 let, se jen tak nevidí. Pětašedesátiletý Michael OLeary, jeden z nejbohatších Irů, k tomu má nakročeno. Stojí v čele nízkonákladové letecké společnosti Ryanair od roku 1994 a akcionáři mu nedávno prodloužili manažerskou smlouvu do konce března 2032. Muž, jenž před novináře většinou předstupuje v džínách a který proslul mnoha kontroverzními „PR akcemi“, tvrdí, že vrcholový post po něm zaujme někdo, kdo bude „určitě sympatičtější než já“.

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