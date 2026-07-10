Britská nízkonákladová letecká společnost easyJet v zásadě souhlasí s nabídkou na převzetí za 5,7 miliardy liber (162 miliard korun), kterou jí předložila americká firma Apollo Global. Letecká společnost tak odmítla nižší nabídku od konkurenčního zájemce Castlelake. S odkazem na sdělení britské firmy o tom informuje agentura Reuters.
Společnost Apollo nabídla za jednu akcii easyJetu přibližně 7,15 libry. To je zhruba o 3,6 procenta více než poslední vylepšená nabídka od Castlelake.
Podle Reuters by páteční oznámení easyJetu mohlo znamenat začátek boje o jeho převzetí. Představenstvo firmy uvedlo, že již nemá v úmyslu doporučit návrh společnosti Castlelake ve výši 6,90 libry za akcii, na kterém se přitom obě strany v zásadě dohodly jen několik dní předtím.
„Navrhovaná hotovostní nabídka je pro akcionáře společnosti easyJet výhodnější, neboť nabízí vyšší hotovostní hodnotu než poslední návrh společnosti Castlelake,“ uvedly společnosti easyJet a Apollo ve společném prohlášení.
Společnost Apollo je povinna předložit závaznou nabídku na převzetí easyJetu do 7. srpna, jinak musí od záměru odstoupit. Castlelake má na předložení nabídky čas do 3. srpna.
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EasyJet patří mezi největší letecké společnosti v Evropě. Loni firma přepravila více než 90 milionů cestujících a provozuje přes 1200 linek ve 38 zemích. Založil ji v roce 1995 britsko-kyperský podnikatel Stelios Haji-Ioannou. Ten je stále největším investorem, se svou rodinou vlastní v aerolinkách zhruba 15procentní podíl.
Castlelake sídlí v Minneapolisu a je významným investorem v leteckém odvětví. Spravuje aktiva zhruba za 38 miliard dolarů (přes 803 miliard korun). Investiční společnost Apollo Global spravuje aktiva v hodnotě přes bilion dolarů a mimo jiné drží podíl i v české realitní skupině CPI Property Group.
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