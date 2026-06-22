Česká vláda podpoří kandidaturu tuzemského projektu AI gigafactory do evropské soutěže o vznik nové generace datových center pro umělou inteligenci (takzvané AI Gigafactories). V pondělí schválila závazek, podle kterého si stát v případě úspěchu projektu pronajme výpočetní kapacitu za 2,5 miliardy korun během pěti let. Jde o důležitý krok, protože právě garance budoucí poptávky ze strany státu patří mezi podmínky, které Evropská komise od uchazečů vyžaduje.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč stát slíbil utratit 2,5 miliardy korun za výpočetní výkon.
  • Jaké šance má český projekt v evropské soutěži o AI gigafactory.
  • Kdo by mohl využívat kapacitu centra a proč je pro Česko strategicky důležitá.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se