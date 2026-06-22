Česká vláda podpoří kandidaturu tuzemského projektu AI gigafactory do evropské soutěže o vznik nové generace datových center pro umělou inteligenci (takzvané AI Gigafactories). V pondělí schválila závazek, podle kterého si stát v případě úspěchu projektu pronajme výpočetní kapacitu za 2,5 miliardy korun během pěti let. Jde o důležitý krok, protože právě garance budoucí poptávky ze strany státu patří mezi podmínky, které Evropská komise od uchazečů vyžaduje.
Co se dočtete dál
- Proč stát slíbil utratit 2,5 miliardy korun za výpočetní výkon.
- Jaké šance má český projekt v evropské soutěži o AI gigafactory.
- Kdo by mohl využívat kapacitu centra a proč je pro Česko strategicky důležitá.
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